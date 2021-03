Secretaria de Assistência Social de Porto Real abre inscrições para curso de panificação

O jovem Thiago Tolentino Marcos, de 20 anos, morador do bairro Novo Horizonte, é o primeiro aluno a se inscrever no curso de panificação do projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real, SMASDHH. Thiago disse que esta é uma oportunidade que deve ser aproveitada. Ele contou que quando criança acompanhava sua mãe, Sueli Gomes, que fazia bolos e salgados para vender e ele sempre gostava de ajudar. “Meu objetivo neste curso é ganhar experiência para que quando for procurar vaga no mercado de trabalho eu possa informar que tenho o curso, creio que isso vai me ajudar a conseguir uma vaga” – Disse o jovem Thiago e afirmou que seu projeto maior é um dia poder montar seu próprio negócio na área de padaria, com tortas, bolos, biscoitos e salgados.

O professor do curso é Piterclei Moreira, residente no bairro Colinas, tem 23 anos de experiência e foi premiado em 2016 com o 1º lugar no concurso Talentos Senac, sendo o melhor padeiro Senac do estado do Rio de Janeiro. Fez cursos em São Paulo, na Capital Fluminense e está terminando a faculdade de gastronomia. “Montaremos as turmas de 5 alunos por período, manhã e tarde, todas as terças, quartas e quintas podendo ter até 30 alunos no total” – informou o professor, destacando que neste primeiro momento as inscrições são para pessoas a partir dos 16 anos e que ao final do curso recebem um certificado. “Estou muito animado em poder passar minhas experiências, creio que este curso pode ajudar muito as pessoas até nesta pandemia, como uma nova motivação. Venham fazer suas inscrições” – convidou.

A secretária da SMASDHH, Valéria Sá e o diretor de Programas, Jadson Teixeira, acompanharam de perto a primeira inscrição. A secretária comentou que está entusiasmada com o início dos trabalhos. “Temos os projetos do Vem Dançar Comigo, de Artes Cénicas, da Banda Municipal, de Violão e agora também da Panificação e Biscoitos. Queremos envolver as comunidades, sermos agentes transformadores de vida, queremos fazer a diferença melhorando a vida do nosso povo. Tudo com os devidos cuidados que o momento da pandemia exige” – declarou a Secretária. O Diretor dos Programas disse que para fazer a inscrição as pessoas podem procurar a SMASDHH entre 8h e 17h, de segunda a sexta, na Rua Fernando Bernardelli, 490, Centro, levando 2 fotos 3X4, certidão de nascimento ou RG, comprovante de matrícula escolar e de residência; e os menores de 18 anos devem levar cópia dos documentos dos pais. “Faça sua inscrição e participe conosco” – Incentivou Jadson. Fotos: Regiane Real.