Sociedade Esportiva Porto Real goleou Sub-20 do Itaguaí

A equipe da Sociedade Esportiva Porto Real, SEPR, comemora resultado positivo alcançado frente ao time do Itaguaí. O jogo de treinamento foi realizado no campo do Artsul, em Nova Iguaçu, na segunda,8 e terminou em 6 X 0 para o time de Porto Real; com gols dos atletas Joás, Yan, Monteiro, Yuri, João Pedro e Kauan.

Segundo o técnico Marco Antônio, o Merica, o placar elevou o ânimo dos jogadores. “Vínhamos treinando contra equipes principais e os placares sempre desfavoráveis desanimava a equipe, pois faltava o condicionamento físico, desde que passamos a treinar contra equipes da categoria Sub-20 já notamos a melhora no desempenho devido a equiparação de preparo” – Destacou e informou que aguarda respostas para jogos/treino, contra times do Bangu e do Vasco na categoria Sub-20.

Ele também informou que em partida recente contra os profissionais do time do Nova Iguaçu o resultado em 3 a 1 para a equipe adversária já mostrou que houve um bom avanço na condição física-técnico e tática da equipe da SEPR. “Acredito muito no potencial desta equipe e vejo melhora a cada treino, a cada jogo, tenho certeza que teremos ótimos resultados para orgulhar Porto Real do trabalho que estamos desenvolvendo” – concluiu Merica.

Legenda: Yuri, um dos destaques no jogo contra o Itaguaí