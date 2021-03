TSE vota e Neto está garantido no cargo de prefeito de Volta Redonda

Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) votaram favor da permanência do prefeito Antônio Francisco Neto (DEM), como prefeito de Volta Redonda.

O julgamento ocorreu nesta quinta-feira e Neto obteve quatro votos a seu favor e dois contra.

O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, se absteve de votar, pois o resultado já estava definido a favor de Neto. Caso houvesse um empate, o voto do presidente seria o “voto de minerva”, quando há necessidade de decisão.

Neto teve sua candidatura a prefeito rejeitada na primeira e segunda instâncias da Justiça Eleitoral por contas públicas reprovadas. Ele venceu a eleição no primeiro turno e tomou posse através da decisão de Alexandre de Moraes, dada no final do ano passado.