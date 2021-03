Um motorista perdeu o controle de seu veículo na tarde desta sexta-feira e bateu, na defensa da ponte na Rodovia Lúcio Meira, na altura do bairro Brasilândia, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista deixou o local antes da chegada dos policiais rodoviários federais. O motorista não foi encontrado pelos agentes.

O trânsito fluiu em sentido siga e pare para a retirada do veículo do local do acidente. O trânsito somente voltou ao normal por volta das 16 horas.