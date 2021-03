Obras de asfaltamento do Morada Verde entram em fase final

Serviço era uma solicitação antiga da comunidade

Dando continuidade ao serviço de asfaltamento e recuperação das vias do bairro Morada Verde, as equipes da Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa estiveram nesta sexta-feira (12) na Rua Sargento Jomir Nascimento dos Santos para realizar a última etapa da obra, com a aplicação da massa asfáltica.

Os serviços também acontecem na Rua B, com previsão de conclusão para segunda-feira (15), caso não ocorram chuvas nos próximos dias. As demais vias do bairro já tiveram os trabalhos concluídos.

O secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vanelli, o Leiteiro, falou sobre o resultado dessas obras para a população. “O asfaltamento do Morada Verde vem atender uma demanda antiga da população. Quando concluirmos os serviços, teremos asfaltado onze ruas. Essas obras fazem parte de um projeto de recuperação das vias do município, garantindo melhor mobilidade e qualidade de vida à população”.