Prefeitura de Volta Redonda atua na prevenção de deslizamento de terra no Retiro

Secretaria de Infraestrutura abre canaletas para escoamento de água da chuva em montanha às margens da Avenida Engenheiro Francisco Sabóia

A Prefeitura de Volta Redonda atuou nesta semana na limpeza da Avenida Engenheiro Francisco Sabóia Barbosa Filho, no Retiro. Funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) fizeram raspagem de terra, consequência das chuvas recentes, e ainda retiraram entulho das margens. Para evitar o problema recorrente, foram escavadas canaletas para escoamento da água da chuva na montanha que cerca a rua.

A via, que dá acesso à Fundação Beatriz Gama, historicamente é atingida por deslizamento de terra, já que está localizada ao lado da montanha. O acúmulo deste material, principalmente no caso de novas chuvas, atrapalha o tráfego de veículos e pode causar acidentes. Somente nesta semana, vinte caminhões de terra foram retirados do local.

A equipe da SMI escavou canaletas em local estratégico. “O objetivo é guiar a água da chuva e impedir o deslizamento de terra em direção à rua”, disse a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Aparecida Moreira Gama, lembrando que no período de estiagem, nos meses mais frios do ano, o serviço será completado com a concretagem das canaletas.

Limpeza de bueiros é realizada em sete bairros nesta semana

Também como prevenção aos transtornos ocasionados pelas chuvas, a Secretaria Municipal de Infraestrutura realizou limpeza de bueiros nos bairros Vila Rica/Tiradentes, Vila Americana, Vila Santa Cecília, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Santo Agostinho e Jardim Amália. O serviço facilita o escoamento, evitando a formação de bolsões d’água nas vias públicas.

A equipe de seis funcionários atua em duas frentes na desobstrução das galerias de água pluvial. Parte do grupo faz o trabalho manualmente e outra opera o caminhão sewer Jet, que utiliza um jato de água a alta pressão.

As garrafas e latas descartáveis, embalagens plásticas descartadas em local impróprio; e resíduos de construção deixados nas calçadas vão parar dentro dos bueiros e entopem as galerias; além da grande quantidade de terra e folhas e galhos. A matéria orgânica e o lixo, resultado de varrições, devem ser recolhidos e devidamente acondicionados para o descarte adequado.

A população também pode contribuir com outras medidas simples, como não deixar sacolas de lixo na rua com muito tempo de antecedência do horário do caminhão de coleta, pois a chuva pode vir e carregá-las para os bueiros. Outra dica é não deixar restos de materiais de construção expostos na via pública. Fotos: Divulgação – Secom/PMVR.