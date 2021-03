Prefeitura faz força-tarefa para limpeza de bueiros em Volta Redonda

Faixa seletiva da Avenida Getúlio Vargas, no Centro, será fechada para a realização do trabalho preventivo

Com foco na prevenção de alagamentos, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), fará neste sábado, dia 13, um mutirão de limpeza nos bueiros e canteiros da Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade. O trabalho será realizado durante todo o dia, por uma equipe composta por 15 homens, que contarão com a ajuda de caminhões Pipa e Silver Jet.De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Jerônimo Telles, a faixa seletiva no sentido da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) será fechada para a limpeza dos canteiros que ficam ao longo da avenida.

“Esse é um trabalho de prevenção que estamos fazendo em toda a cidade. Nosso objetivo é que no período de chuvas toda a manutenção já esteja concluída, evitando assim, enchentes e alagamentos”, disse o secretário, ressaltando que durante o mutirão a equipe fará ainda a troca de todos os bueiros que estiverem quebrados e danificados.

A equipe da SMI vem atuando ainda na limpeza de córregos, na desobstrução de galerias, construção de bocas-de-lobo, bueiros e recuperação do sistema de escoamento de águas pluviais. A ação já foi realizada no Córrego Cafuá, na altura do Jardim Tiradentes, e no Córrego Brandão – próximo à entrada do Zoológico Municipal, na Vila Santa Cecília.

De acordo com a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, apesar de ser considerada uma cidade resiliente, Volta Redonda costuma sofrer com os alagamentos, principalmente nos trechos por onde passam rios e córregos.

“Vamos executar o serviço em toda a cidade, mas precisamos contar com a colaboração da população. É essencial o descarte correto do lixo, não despejando entulho nas margens ou diretamente nos córregos”, disse Poliana. Fotos: divulgação – Secom PMVR.