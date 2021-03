Secretários municipais visitam Praça CEU para retomada das atividades em Volta Redonda

Centro de Artes e Esportes Unificados inclui ainda um Cras e Telecentro

Representantes das secretarias de Ação Comunitária (Smac), Cultura (SMC), e de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda visitaram na quinta-feira, dia 11, o Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), no bairro Vila Rica/Tiradentes. O centro inclui ainda uma unidade do Cras e Telecentro. A Prefeitura de Volta Redonda pretende retomar em breve as oficinas gratuitas de corte de cabelo, designer de sobrancelhas e Excel.

O atendimento seguirá as normas de prevenção à Covid-19, com o uso obrigatório de máscara; distanciamento entre cadeiras e mesas e disponibilização de álcool 70% nos ambientes. As atividades são realizadas em conjunto com as secretarias.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, destacou a importância do Centro para o município. “Convidamos as secretarias que serão de fundamental importância para a volta das atividades. E poder reativar também o Cras do bairro Vila Rica, um prédio incrível com uma infraestrutura maravilhosa e que está praticamente pronto para voltar ao atendimento, respeitando todos os protocolos de prevenção à Covid-19”, disse o secretário.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, mencionou a importância do retorno das atividades em prol da população. “Vamos levar para a Praça CEU, atividades artísticas abrangendo diversos segmentos como: oficinas de graffiti, dança, teatro, música, contação de histórias e muito mais”, disse.

Representantes da Secretaria de Esporte e Lazer, além do vereador Paulinho AP, também estiveram presentes no local.

O espaço

O centro integra em um mesmo espaço programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e de inclusão digital.

A gestão é compartilhada entre a prefeitura e comunidade, com a formação de um grupo gestor, que fica encarregado de criar um Plano de Gestão, e também conceber o uso e programação dos equipamentos. Foto: Divulgação