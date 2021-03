Uma colisão envolveu dois veículos na noite deste sábado, no cruzamento da Rua Cleópatra com a Rua Dr. Arnaldo no bairro Barreira Cravo, em Volta Redonda.

O acidente ocorreu nas proximidades do antigo Restaurante Santa Felicidade. Após a colisão o Santana Quantum capotou deixando o seu condutor ferido. Fotos: EdyKim