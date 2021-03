O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando na tarde deste sábado, no Rio Paraíba do Sul, na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio) na altura do bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

O corpo foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.