Motorista desobedece ordem de parar e é detido pela PRF

Um motorista, de 45 anos, meio descontrolado, foi detido na noite de sexta-feira após desobedecer a ordem de parar ordenada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Volta Redonda.

Segundo os agentes, o motorista fez uma ultrapassagem perigosa pelo acostamento em alta velocidade. Ao perceber que tinha sido flagrado pela PRF, o condutor do veículo tentou fugir por uma saída de acesso ao bairro Caieiras, mas foi abordado numa das ruas do bairro. Ao sair do veículo ele ofendeu e ameaçou os agentes.

Ele não concordou em fazer o teste de bafômetro e não apresentou documentos. A Polícia Militar foi acionada e o motorista foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi autuado por direção perigosa, ameaça, desacato e desobediência.

Após o registro policial ele foi liberado. Segundo a PRF ele já possui antecedentes criminais.