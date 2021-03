Polícia Militar apreende pés de maconha, em Quatis

Policiais militares do destacamento do distrito de Falcão (Quatis), estavam em patrulhamento no final da madrugada dessa terça-feira, quando avistaram um veículo Ford Fiesta, em atitude suspeita, transitando no sentido Falcão ao município de Quatis.

Ao tentar fazer a abordagem, o condutor do veículo, de 37 anos, tentou fugir e abandonou o veículo, mas foi capturado em seguida. Durante revista no veículo foram encontrados vários pés de maconha. O suspeito e os pés de maconha foram levados para o 100ª DP, em Porto Real.