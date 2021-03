Polícia Militar prende homem com pistola no bairro Santa Izabel

Policiais militares estavam em patrulhamento na sexta-feira, quando perceberam uma grande movimentação típica de tráfico de drogas, no Conjunto Habitacional, Minha Casa, Minha Vida, na Rua São José, no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa. Segundo os policiais militares, um suspeito estava envolto com uma manta o que chamou a atenção dos agentes.

Policiais fizeram a abordagem ao suspeito, já conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. Durante revista pessoal foi encontrado em sua cintura uma pistola calibre 9mm (municiada). Foram encontradas também 16 munições no carregador e uma munição na câmara e um simulacro de pistola. No bolso do suspeito, os agentes encontraram um saco plástico contendo nove munições calibre 9mm.

Ao ser indagado sobre a arma, o suspeito disse que era para sua proteção. Ele recebeu voz de prisão e foi levado junto com todo material para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.