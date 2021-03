Policiais militares salvam criança engasgada em Itatiaia

Policiais militares foram acionados pela mãe da criança que havia engasgado no início da tarde deste sábado, em sua residência, na Travessa Padre Aquino, no Centro, de Pinheiral. A mãe da criança, de 32 anos, contou que a filha, Helena de 5 anos, engasgou e parou de respirar com o leite materno.

Os agentes foram até o local e efetuaram um procedimento chamado “Manobra de Heimlich”, uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar. Após a manobra, o bebê desengasgou e voltou a respirar normalmente.

A criança foi encaminhada ao Hospital de Itatiaia, onde foi atendida e passa bem. Fotos: Ilustrativas