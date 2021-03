Prefeitura de Volta Redonda prepara retorno do ‘Mulheres: Mãos à Obra’

Projeto, implantado em 2011, no terceiro mandato de Neto, prevê capacitação no ramo da construção civil para público feminino

A Prefeitura de Volta Redonda prepara a retomada do “Mulheres: Mãos à Obra” lançado em 2011, no terceiro mandato de Antonio Francisco Neto como prefeito do município. O projeto prevê qualificação profissional para atuação no setor da construção civil com objetivo de ampliar as oportunidades de ingressar no mercado de trabalho.

De acordo com a secretária de Políticas para Mulheres, Idosos e direitos Humanos (Smidh), Glória Amorim, que em 2011 estava à frente da Coordenadoria da Mulher, a prefeitura quer promover qualificação técnica e profissional.

“Desta forma, vamos contribuir para a autônoma financeira desta mulher, visando reduzir desigualdade de gênero no nosso município”, falou.

A conversa inicial para retomada do “Mulheres: Mãos à Obra” aconteceu na última quinta-feira (11) na sede da Smidh. Estavam presentes representantes da Secretaria de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), que são parceiras da iniciativa. A previsão é que o curso tenha início ainda no segundo semestre deste ano.

Secom/PMVR

Fotos: Divulgação