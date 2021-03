Vacinação teve continuidade neste sábado, em Barra Mansa

Dando continuidade à ação de ontem (12), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, imunizou contra a Covid-19, XXX idosos de 78 anos neste sábado (13), no Parque da Cidade.A vacinação seguiu funcionando através do sistema drive-thru e atendendo somente pessoas que residam no município. O atendimento permaneceu separado em dois grupos: nascidos nos meses de janeiro a junho, compareceram na vacinação das 8h às 12h e de julho a dezembro, das 13h às 16h.

A coordenadora de imunização de Barra Mansa, Marlene Fialho se mostrou esperançosa com a vacinação. “É de extrema importância que as pessoas compareçam, ficamos muito felizes em saber que estamos imunizando o maior número de idosos nesse primeiro momento e evitando as complicações, evitando a mortalidade para esse grupo, que é o de maior risco. Esperamos que em breve, tenha um número maior de vacinas para que toda a população fique imune e livre desse vírus”.