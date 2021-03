Neto posta mensagem nas redes sociais sobre a morte do amigo Porreca

Amigos, inseparáveis, o prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) postou uma mensagem nas redes sociais sobre a morte do grande amigo, Mauricio Monteiro, o Porreca, que morreu na madrugada deste domingo, vítima da Covid-19.

Segundo o prefeito, Porreca fazia parte da sua família e contribuiu em muitos projetos na história do município. Abaixo a mensagem do prefeito Neto.

NETO EMITE MENSAGEM SOBRE A MORTE DO AMIGO

Hoje Volta Redonda se despede do Maurício Monteiro e eu me despeço do meu amigo Porreca. Amigo de infância, de juventude, de todos os tempos de minha vida. Porreca era e continuará sendo sempre parte de minha família.

Deixou sua contribuição em muitos projetos e na história de nossa cidade, deixando ainda um exemplo de amizade, fidelidade e parceria como praticamente não se vê mais.

Hoje tem baralho no céu!

Até breve, meu grande amigo.