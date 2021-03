Polícia Militar apreende drogas, arma e munições no São Sebastião, em VR

A Polícia Militar apreendeu na noite de sábado (13), em Volta Redonda, drogas, arma e munições. A ação foi no bairro São Sebastião.

Segundo os agentes, os agentes estavam atuação pelo bairro por conta de traficantes terem atirado agentes do 33º BPM (Angra dos Reis). Os policiais receberam informações que havia material do tráfico em um apartamento.

Chegando ao local, vários suspeitos fugiram para uma área de mata. A porta do apartamento estava parcialmente aberta e, em cima de uma mesa, foram encontrados uma pistola 9 milímetros, 53 munições, 1,2 kg de pasta base de cocaína, 669 gramas de maconha, 13 mil tubos, duas placas de colete balísticos, uma capa de colete balístico, uma máquina de cartão e um liquidificador.

Todo o material foi levado para a delegacia de polícia da cidade. No Açude, também no sábado, um suspeito foi preso com 23 pinos de cocaína, 11 pedaços de maconha e um celular. Matéria: Felipe Cury