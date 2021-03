Porreca é vencido na luta contra a Covid-19

Maurício Monteiro, o “Porreca”, de 60 anos, professor e ex-diretor e presidente do Voltaço, atual assessor do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM), morreu na madrugada deste domingo, vencido na luta contra o Coronavírus. Porreca estava internado no Hospital da Unimed, em Volta Redonda.

Porreca tinha assumido este ano o cargo de subprefeito do Retiro, onde já havia trabalhado na gestão anterior do prefeito Neto. Em 2011, o ele sofreu um infarto e foi internado no Hospital Hinja. Ele chegou a ficar na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do hospital.

Correção: Porreca tinha 60 anos