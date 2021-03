Procon-VR orienta população sobre cuidados na Semana do Consumidor

Período é marcado por descontos e promoções do comércio em geral, mas requer cautela para evitar transtornos

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Volta Redonda (Procon-VR) começou a divulgar orientações sobre cuidados que os consumidores devem tomar durante a semana em que se comemora do Dia Mundial do Consumidor – celebrado nesta segunda-feira, 15 de março. O comércio em geral aproveita o período para oferecer descontos e promoções.

De acordo com o coordenador do Procon-VR, João Silveira Neto, para realizar uma boa compra o primeiro passo é fazer uma pesquisa de preço. Se o valor for muito baixo, o consumidor deve desconfiar.

Outro cuidado que o cidadão deve ter é verificar se a embalagem está fechada corretamente, para evitar transtornos como comprar um produto novo e receber um usado.

“Para compras online, dê preferência para pagamento com cartão de crédito, porque se der algum problema, como o produto não chegar, por exemplo, o consumidor pode entrar em contato com a operadora do cartão e pedir cancelamento por desacordo comercial”, explicou João Silveira.

Em relação à garantia, o coordenador do Procon-VR lembra que todo produto, por lei, tem 90 dias de garantia, mas alguns itens costumam possuir tempo maior, como geladeira e televisão.

Se o produto apresentar problema e não for consertado dentro de 30 dias, ou se der o mesmo defeito por três vezes, o consumidor tem o diretito de escolher um produto novo ou ter o dinheiro de volta.

“Quando estou em negociação com algum fornecedor, costumo dizer que ele é fornecedor por algumas horas por dia, mas é consumidor o ano inteiro. Ninguém é mais fornecedor do que consumidor. Todos nós consumimos em vários momentos do dia”, citou João Silveira, acrescentando que se o consumidor tiver dúvidas, deve entrar em contato com o Procon-VR, através dos telefones 3339-9205 e 3339-9206. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

História

O Dia Mundial do Consumidor foi criado em alusão ao dia 15 de março de 1962, quando o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, enviou uma mensagem ao congresso norte-americano para expressar as suas preocupações a respeito dos direitos do consumidor.

A carta reforçava que o consumidor deveria ser respeitado pelos comércios e tinha uma série de direitos no momento da compra – desde informações completas sobre os itens disponíveis até segurança na transação, passando por atendimento ao cliente no pós-venda.