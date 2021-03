Estudantes do Parque Mariana recebem materiais de ensino remoto

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, realizou na manhã da segunda, 15, a entrega do 3º Caderno de Estudos Interdisciplinares (CEI), para os estudantes do bairro Parque Mariana. A mesma ação também aconteceu na parte da tarde.

Segundo a SMECT ao todo o bairro possui 135 alunos que estão inscritos na rede municipal de educação, e para atender essa demanda, a entrega também acontecerá na próxima segunda, 22, em dois horários: das 9h às 10h30 e das 14h às 15h30.

A entrega acontece na Rua Duque de Caxias, próximo ao mercado. No momento da retirada o responsável deve assinar um termo e apresentar a documentação (RG ou CPF). Por motivos de prevenção à Covid-19, não é necessário a presença do aluno para da retirada do CEI. Foto: Regiane Real