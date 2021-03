Fiscalização de Posturas atua em diversos bairros de Barra Mansa

Ação visa o cumprimento dos decretos de combate à Covid-19

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fiscalização de Posturas e da Guarda Municipal, juntamente com a Polícia Militar, realizou diversas ações neste sábado (13) e domingo (14), através de denúncia dos munícipes, a fim de cumprir os decretos municipais de combate à propagação da Covid-19.

As ocorrências envolveram a interdição de um salão de festas no Jardim Guanabara e outro no Siderlândia, quatro veículos autuados e multados por uso de som alto no Boa Sorte, a apuração de uma denúncia de evento clandestino em Antônio Rocha e aglomeração de pessoas na Praça Orlando Brandão, no Ano Bom, após o fechamento de bares e restaurantes do local.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, alertou para a participação e consciência dos munícipes. “É necessário que a população tenha consciência de que a doença que estamos enfrentando é muito séria. É triste dizer que, enquanto familiares estão chorando a perda de um ente querido, muitos estão tentando fazer festas, algazarras, sem se preocupar com o próximo. Precisamos nos atentar quanto a isso e evitar aglomerações, combatendo a proliferação da doença. A fiscalização continuará a trabalhar de forma constante para coibir ações que desobedeçam aos decretos municipais”. Foto: Divulgação