GMVR detém motorista alcoolizado que causou acidente no Dom Bosco

Guardas municipais detiveram um motorista de aplicativo na noite do último sábado (13), por dirigir embriagado e causar um acidente de trânsito no bairro Dom Bosco. O homem, de 41 anos, que conduzia um Citroen C3, se chocou contra um caminhão que estava estacionado em via pública. O condutor não se feriu.

Quando os guardas municipais chegaram ao local, o homem apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada, falta de equilíbrio e olhos vermelhos. Dentro do veículo os agentes encontraram também uma cápsula, geralmente usada para acondicionar cocaína, mas sem vestígios da droga.

O homem foi conduzido ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para realização do teste do bafômetro, que acusou o resultado de 0,52 mg/l de álcool por litro de sangue. Questionado se havia ingerido bebida alcoólica, o motorista confirmou que bebeu cerveja.

Ele foi encaminhado pelos agentes da GMVR à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ªDP), onde foi constatado que ele já possuía três anotações criminais: duas por crime de trânsito e uma por tráfico.

O homem foi preso em flagrante por conduzir veículo automotivo sob efeito de álcool e o carro conduzido removido ao depósito público municipal. Fotos: Divulgação/Secom PMVR