Homem é baleado no bairro Santa Izabel

Um homem ficou ferido ao trocar tiros com um policial militar na noite de domingo, no Conjunto Habitacional (Predinhos) na Rua São Lucas, no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa. Segundo o boletim de ocorrência, o policial foi levar o filho na casa de uma amiga que estaria aniversariando. Quando ele desceu do carro teria sido cercado por suspeitos armados.

Ao perceber que o filho estava cercado sob alça de mira começou a dar ré no carro. Os suspeitos teriam apontado arma em direção ao policial para que ele parasse o carro. Houve confronto e o filho do policial entrou em um beco e não foi ferido.

O policial de folga pediu apoio aos colegas pelo Whatsapp que chegaram logo em seguida. O policial e o filho não ficaram feridos. Um suspeito, segundo os policiais que foram ajudar o colega de folga, teria dado entrada com ferimentos na Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa.

Ele está internado sob custódia e deverá ser apresentado à Delegacia de Barra Mansa, assim que tiver alta.