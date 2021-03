Mulher é agredida e esfaqueada em Vassouras

Uma mulher, de 40 anos, foi encontrada caída e com ferimentos provocados por facadas dentro de sua casa no bairro Alto do Rio Bonito, em Vassouras

A mulher que não era vista desde sábado levantou suspeita de um amigo. Ele foi até a casa da mulher que foi encontrada no chão cheio de agressões e cortes provocados por facadas por toda a parte do corpo.

Ela estava em situação que a impedida de pedir ajuda. Ela foi socorrida e levada em estado gravíssimo para o Hospital Escola, de Vassouras. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, da cidade.

A Polícia Civil está investigando o caso e o autor não foi encontrado.