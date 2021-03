Paralisação dos ônibus da empresa Triecon em Barra Mansa

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública, informa que na manhã desta segunda-feira (15) motoristas e cobradores da empresa de transporte público Triecon iniciaram a paralisação de suas atividades, sem prévia comunicação à prefeitura ou à empresa. A suspensão dos serviços acontece como forma de protesto dos profissionais, visando a regularização salarial. A empresa Colitur está atuando normalmente.

A Secretaria de Ordem Pública já entrou em contato com a empresa e está dialogando com a Coordenadoria de Trânsito e Transporte (Coortran) para trazer uma solução à população. A prefeitura reforça que este tipo de ação não pode ser realizada de forma isolada, deixando o usuário sem condição de transporte. A lei permite que o protesto seja feito, mas respeitando a circulação de, no mínimo, 30% da frota, para que seja garantido o direito da população, e obedecendo às normas para a realização, comunicando com 72 horas de antecedência.

Uma assembleia foi marcada para esta quarta-feira (17), realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Barra Mansa, onde serão tratadas as respectivas reivindicações. Participarão as empresas Triecon, Colitur, Penedo e Falcão.