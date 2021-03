Policiais militares prenderam na tarde desta segunda-feira, depois de uma denúncia anônima, suspeitos com drogas, duas pistolas, dois fuzis e três granadas no Vale do Ermitão, em Penedo, Itatiaia.

Os policiais se dirigiram até o local, numa área de mata, onde estaria armazenada grande quantidade de drogas e foram recebidos a tiros. Os agentes revidaram. Segundo os agentes, três suspeitos foram baleados e dois foram presos. A polícia ainda não tem o total de drogas apreendidas.