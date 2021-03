Prefeitura de Resende participa de evento on-line do Dia Nacional do Ouvidor

Encontro virtual, promovido pela CGE-RJ, acontecerá nesta terça-feira, dia 16, das 14h às 17h, pelo YouTube institucional

A Prefeitura de Resende, por meio da Ouvidoria-Geral do Município, participará nesta terça-feira, dia 16, das 14h às 17h, do encontro on-line organizado pela Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ), por intermédio da Ouvidoria-Geral do Estado, em comemoração ao Dia Nacional do Ouvidor. O tema do evento virtual, que será aberto ao público, será “A importância das Ouvidorias como Canal de Comunicação do Cidadão com a Administração Pública”.

O objetivo do encontro é promover a integração entre os órgãos de controle do estado, a partir de suas ouvidorias, da participação de servidores e, principalmente, da sociedade em geral, apresentando as ferramentas disponibilizadas por cada Poder, as quais possibilitam o controle social e a transparência pública. Para participar, basta se inscrever por meio deste link: https://doity.com.br/dia-nacional-do-ouvidor. O evento, disponível no canal do YouTube da CGE-RJ (https://www.youtube.com/c/CGERJ), será aberto à sociedade fluminense.

O ouvidor-geral do Município, Ronaldo Gomes, destacou a importância do papel da Ouvidoria de Resende, lembrando que o canal é um dos instrumentos de transparência passiva. “A Ouvidoria representa um canal de interação com o cidadão. Por meio da Ouvidoria, a população pode fazer sugestões, reclamações, elogios e solicitações. Funciona como segunda instância de relacionamento entre o governo municipal e a população. Antes de recorrer à Ouvidoria, o cidadão deve encaminhar sua demanda ao órgão responsável, que possui competência para resolver a questão. Caso estas solicitações não sejam realizadas no prazo ou com a qualidade desejada, o requerente pode procurar a Ouvidoria, que atua como mediadora, facilitando o acesso da população ao governo. É um canal de transparência passiva, que faz parte das exigências da Lei de Acesso à Informação (nº. 12.527/2011). O evento em celebração ao Dia Nacional do Ouvidor é extremamente importante para o compartilhamento de experiências e o aprimoramento do nosso atendimento cada vez mais. Dois ouvidores vão participar da reunião on-line este ano”, frisa.

Para ter acesso aos serviços da Ouvidoria, o primeiro passo é entrar em contato pelo telefone (24) 3360 6200 ou trígito 162, ou acesse e-OUV pelo link (http://eouv.resende.rj.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacaoBs.aspx).O requerente recebe número de protocolo e pode retornar para obter uma resposta, que deve ser fornecida pelo setor responsável, dentro do prazo estipulado. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. A sede funciona no Pátio da Administração Municipal, na Rua Augusto Xavier de Lima, 251, no bairro Jardim Jalisco.

Vale lembrar, conforme dados da Ouvidoria-Geral do Município, que a implantação da plataforma e-OUV gerou uma economia de R$ 440 mil aos cofres públicos nos 44 meses de operação. Em 2020, foram contabilizados 2.050 atendimentos pelo canal e-OUV, 169 processos presenciais de acesso à informação e 65 processos eletrônicos (on-line).

O evento on-line será realizado em parceria com as Ouvidorias do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública do Estado do Rio, do Ministério Público do Estado do Rio e da Procuradoria-Geral do Estado do Rio.