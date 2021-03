Prefeituras discutem ações unificadas contra a Covid-19

Reunião entre prefeitos e Ministério Público Estadual ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 15

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, se reuniu na tarde desta segunda-feira, dia 15, no gabinete do Palácio 17 de Julho, com os prefeitos de Barra Mansa, Rodrigo Drable, de Pinheiral, Ednardo Barbosa, e com o promotor do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro (MPRJ), Leonardo Kataoka. O objetivo foi unificar as ações de combate à Covid-19 entre as três cidades.

Na reunião, os prefeitos estabeleceram novos horários de funcionamento de bares. Nas três cidades, os descobrimos funcionar até às 22h, tendo 1 hora de tolerância para seu fechamento total, com capacidade de 50% de ocupação. Será permitida música ao vivo, sem pista de dança, para os adaptáveis ​​que já possuem permissão para este tipo de atividade.

Em todos os requisitos, continua obrigatório o uso da máscara; da oferta de álcool 70% na entrada; bem como o uso de medidor eletrônico de temperatura corporal.

A Prefeitura de Volta Redonda já havia alterado o decreto nº 16.586, em vigor desde o dia 07 de março, reforçando medidas mais restritivas contra a Covid-19. Da mesma maneira, ampliou os esforços da força-tarefa de fiscalização das novas regras, junto com a Secretaria de Fazenda, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

O prefeito Antonio Francisco Neto comentou sobre as ações em parceria com as outras cidades. “Os municípios estão buscando cumprir a sua parte. Aqui em Volta Redonda, por exemplo, uma fiscalização é intensa. Não é só fazendo novos decretos que vamos mudar essa realidade, a população agora precisa fazer sua parte. Não está descartado que novas medidas sejam adotadas em breve ”, ressaltou Neto.

As cidades mantiveram o funcionamento de igrejas e de templos religiosos com 50% de ocupação respeitando as regras de distanciamento. Já as academias de ginástica funcionam com 30% de ocupação, respeitando as regras de distanciamento social e higienização.

O promotor do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro (MPRJ), Leonardo Kataoka, destaca a importância do diálogo e ações que podem amenizar o avanço do vírus na região. “O Ministério Público vê com a preocupação do número de pacientes internados no Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns. Entende como fundamental a união e diálogo dos municípios para adoção de medidas de proteção à vida e alerta a população da necessidade de se manter como medidas de prevenção ao contágio ”, disse Kataoka.

Casas de festas e congêneres, em estabelecimentos particulares ou alugados, poderão funcionar com a ocupação máxima de 30% de sua capacidade, sendo obrigatória a exigência de máscaras para permanência nos referidos espaços e horário de funcionamento até às 22h.