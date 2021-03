SINE de Porto Real faz ampliação no banco de currículos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), através do Sistema Nacional de Emprego (SINE), está realizando a ampliação no banco de dados de currículos. O objetivo é aumentar o número de pessoas cadastradas, visando suprir a demanda das empresas da região pela vaga de ‘Operador de Produção’.

Segundo a direção do SINE, a procura é de moradores que já atuaram na área, tendo no mínimo 1 ano de experiência e Ensino Médio completo. Os moradores interessados podem enviar o currículo através do e-mail: [email protected] com, no momento do envio, basta preencher o campo assunto com o nome da vaga desejada.

A SMDETR está localizada à Rua Estevam Domingos Pederassi, nº 164, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 17h, mais informações através do telefone: (24) 3353-4042.