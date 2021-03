Suspeito é baleado em troca de tiros com policial militar no bairro Santa Izabel

Um homem, de 30 anos, ficou ferido ao trocar tiros com um policial militarm de folga, na noite de domingo, no Conjunto Habitacional (Predinhos) na Rua São Lucas, no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa. Segundo o boletim de ocorrência, o policial foi levar o filho, de 16 anos, na casa de uma amiga que estaria aniversariando. Quando o filho desceu do carro teria sido cercado por um suspeito que começou a revistar o adolescente.

Ao perceber que o filho estava cercado sob alça de mira começou a dar ré no carro. O suspeito, com uma arma em punho e outra na cintura, teria apontado arma em direção ao agente ao ver que ele tinha saído do carro. O pai do adolescente se identificou como policial militar. Nesse momento o suspeito atirou contra ele e correu. O policial disparou contra o suspeito que ficou ferido entrando em um beco e desaparecido. O filho do policial também ao correr se perdeu do pai.

Como no local não havia sinal de celular, o policial foi até um local onde conseguiu contato com os colegas através do Whatsapp e narrou o ocorrido. O reforço chegou rápido ao local, mas não encontrou o suspeito. O policial e o filho não ficaram feridos. O suspeito, teria sido levado para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa, com ferimentos provocado por projétil. Ele está internado sob custódia e deve ser apresentado à delegacia de Barra Mansa, assim que tiver alta.