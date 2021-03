Cartolouco está em condições de jogar contra o Flamengo

Novo reforço do Resende atua como atacante

Cartolouco, o último reforço do Resende para o Campeonato Carioca, já está disponível para atuar pelo Gigante do Vale. O nome do atacante apareceu no BIRA (Boletim Informativo de Registro e Transferência) na tarde desta terça-feira, dia 16, e ele se tornou opção para o treinador Sandro Sargentim para o jogo contra o Flamengo.

No último dia 3 de março, o Resende anunciou a contratação de Lucas Strabko, popularmente conhecido como Cartolouco. Ele assinou um contrato de produtividade válido até o final do Campeonato Carioca 2021. O novo atacante do Gigante do Vale falou sobre a expectativa para atuar oficialmente pelo clube.

“É uma grande honra vestir a camisa do Resende, um time de muita história no Campeonato Carioca, um clube centenário. A expectativa está lá em cima para ajudar esse elenco que é muito guerreiro e está mostrando seu valor a cada jogo. Vamos com tudo para chegar o mais longe possível no estadual e trazer alegrias para o torcedor. Aqui é Resende!”, comentou o atacante.

Cartolouco também vem buscando referências e aprendendo com nomes consagrados do futebol. Ele revelou que um nome, em especial, vem o orientando para seguir o caminho dos gols.

“Sou atacante, quero ajudar os companheiros, mas minha obrigação é fazer gols. Tenho conversado muito com o Nunes, ele tem me ensinado muito, me dado as dicas para meter a bola na rede. É um cara que com 39 anos continua fininho e com postura de artilheiro. Está me ajudando muito. A gente fala bastante sobre dar o melhor em campo e se superar. Acredito que posso ajudar muito em campo. O professor Sandro sabe que estou me esforçando muito com foco total nesse projeto. Vamos fazer acontecer. Eu quero entrar já contra o Flamengo”, finalizou.