Célia Jordão completa 100 dias de mandato com foco do desenvolvimento social e geração de empregos

Em três meses, deputada abriu escritórios de apoio à atividade parlamentar em três regiões do estado

Mais de 43 proposições apresentadas, 234 reuniões e atendimentos, 16 visitas a diferentes municípios do estado e três escritórios instalados no interior. A deputada Célia Jordão (Patriota) completa, nesta terça-feira (16/03), 100 dias de mandato na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) contabilizando ações voltadas para o fortalecimento da indústria naval, do turismo, do desenvolvimento social e da geração de empregos.

Na semana que marca a data, a parlamentar iniciou o trabalho como membro efetivo da Comissão de Turismo da Alerj e vai instalar, na próxima quinta-feira (18/03), a Comissão Especial em Defesa da Indústria Naval, de Offshore e do Setor de Petróleo e Gás.

“Meu mandato terá sempre o gabinete de portas abertas. No Rio, temos muitas vocações, com destaque para o Turismo e a Indústria Naval. Vamos buscar apoio do governo do estado para apoiar gestores municipais em suas diferentes necessidades, promovendo todas as regiões. Ações para gerar emprego e promover o desenvolvimento social sempre terão minha atenção”, afirma Célia Jordão, que mantém escritórios de apoio à atividade parlamentar em Angra dos Reis, Miracema e Volta Redonda.

Em seu primeiro projeto de lei aprovado na Alerj, Célia Jordão garantiu a inclusão de profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19. Ainda aguarda a tramitação do PL 3712/2021 para instituir a Política Pública pela Primeira Infância do Estado.

A deputada também foi coautora do projeto que criou o Supera Rio, que garante auxílio emergencial de até R$ 300 a pessoas em situação de vulnerabilidade social e uma linha de crédito de até R$ 50 mil para microempreendedores e autônomos. E, através de uma emenda de sua autoria aprovada, o programa também vai incluir a criação de Centros de Geração de Emprego e Renda para oferta de cursos profissionalizantes técnicos em localidades onde não existirem unidades da Faetec.

25 anos de serviços públicos



Advogada e servidora pública há 25 anos, Célia Jordão foi secretária de Assistência Social de Angra dos Reis de 2001 a 2009 e de 2017 a 2020. À frente da secretaria, desenvolveu vários projetos, entre eles o “Pertinho de Você”, que levou atividades sociais e serviços a diversos bairros da cidade.

Implantou oito CRAS, o Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas), a nova Casa Abrigo da Criança e do Adolescente, a Lei de Benefícios Eventuais, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Conselho de Segurança Alimentar, o Fundo do Idoso, dentre tantos outros.