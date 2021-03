Empresa Triecon Anuncia Processo Para a Contratação de Rodoviários

Movimento grevista dos funcionários continua

A Empresa Triecon encontrou uma maneira de contestar o movimento de greve de seus Rodoviários, eles Reivindicam os 40% restantes do salário de Fevereiro, a Empresa lançou hoje Terça Feira 16/03, um processo seletivo para a contratação de Rodoviários.

A Triecon íntegra o Consórcio Barra Mansa, que é responsável pela operação do transporte público na Cidade. A medida aconteceu, após a recusa dos funcionários de cumprir a ordem judicial que determinou a circulação de 70% da frota entre as cinco e 20 horas e 50% no restante, consequentemente permanecendo todos em greve. A multa diária para o Sindicato dos Rodoviários estabelecida pela Justiça é de 30 mil Reais, o Sindicato segue alegando que não organizou o movimento, que segundo eles, partiu somente dos trabalhadores, ainda segundo o Sindicato os esforços para a categoria retornar ao trabalho não surtiram efeito.

O Consórcio Triecon tem hoje a concessão de 22 linhas, 110 motoristas e 42 cobradores.

O processo seletivo exige envio de curriculum para os e-mails: [email protected] Ou [email protected] Quem preferir pode entregar o curriculum na portaria do Treco, Rua Graciano da Rocha, 1140, Vila Maria Barra Mansa. Foto: Guilherme Afonso