Homens são presos por tráfico de drogas, em Barra Mansa

Dois homens, de 29 e 18 anos, foram presos na tarde desta terça-feira (16) por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até a Rua São José Soares Ferreira, no bairro Vila Maria, checar informações de que os suspeitos estariam em posse de armas e drogas em suas casas e que eles fazem parte do tráfico local.

A PM informou que foi até o local e encontrou o suspeito mais novo, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Ao ser questionado sobre a denúncia, ele confirmou que traficava no local e disse que dentro de sua casa havia um revólver calibre 32, drogas, dinheiro e um comprovante de um depósito feito em razão da venda de entorpecentes.

Além disso, o jovem disse que o suspeito mais velho também estaria em posse de uma pistola .40 e drogas. Eles foram até a casa do primeiro suspeito e arrecadaram a arma com 12 munições, 13 trouxinhas de maconha, duas pedras de crack e R$ 80.

Na residência do suspeito mais velho também foi encontrada uma arma. Ele estava com uma pistola com sete munições, 12 pinos de cocaína e cinco trouxinhas de maconha.

Diante dos fatos, a dupla foi levada à delegacia de polícia da cidade, onde responderão pelos crimes. Matéria: Felipe Cury