Identificados os três mortos em confronto com policiais militares em Penedo

Foram identificados os três suspeitos que morreram em troca de tiros com policiais militares na tarde da segunda-feira, no Vale do Ermitão, em Penedo, Itatiaia.

Ademilson de Jesus Saturnino, o “Peixão”, de 20 anos, Tiago de Godoi Parreiras, o Tiaguinho, de 18, morreram no local do confronto. O terceiro suspeito a morrer foi identificado como Peterson de Souza, o “PT”, de 19 anos. Ele foi socorrido no Hospital Municipal de Itatiaia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira. Segundo os a Polícia Militar nenhum policial foi atingido.

Um suspeito, de 27 anos, que seria o chefe do tráfico no local, fugiu do cerco policial, mas já está identificado. Ele seria integrante da facção CV e responsável por comandar o tráfico local, além de organizar ataques nas áreas de predominância da facção TCP na cidade vizinha de Resende.

Um adolescente de 14 anos foi apreendido. Outro, de 17, foi localizado pela Polícia Civil. Os dois vão responder por associação para o tráfico de drogas na condição de menores de idade.

No local, os policiais apreenderam dois fuzis, duas pistolas, três granadas, 60 munições para pistolas e fuzis, quatro carregadores, balança digital, seis rádios de comunicação e cinco bases, além de 376 pinos de cocaína, 33 sacolés de maconha e dois tabletes do mesmo entorpecente.