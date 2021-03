Jovem provoca confusão no trânsito na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro

Um jovem – aparentemente com transtornos mentais – provocou uma verdadeira confusão no trânsito e despertou medo nos motoristas que passavam pela Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda, na manhã desta terça-feira (16).

Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais mostram o rapaz subindo em um carro, em dois caminhões – um deles do Supermercado Fan – e em um veículo do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). Em um dos caminhões, o rapaz subiu pela janela do veículo, fazendo com que o motorista saísse do caminhão e pedisse para o jovem descer.

Além disso, as filmagens mostraram o jovem caminhando, correndo e pulando no meio da avenida, enquanto passavam diversos veículos. O “surto” do rapaz provocou um verdadeiro “nó” no trânsito e uma fila de veículos foi gerada. O rapaz foi detido pela Guarda Municipal e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. Matéria do Felipe Cury

O INFORMA CIDADE entrou em contato com a Guarda Municipal de Volta Redonda para levantar mais informações sobre o ocorrido. Até o momento, não havia informações sobre o desfecho da ocorrência.