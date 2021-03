Polícia Militar detém jovem com rádio transmissor no bairro Nova Primavera

Policiais militares estavam em patrulhamento no final da manhã desta terça-feira, quando depararam com um suspeito, de 24 anos, com dois rádios transmissores Baofeng, na Rua Primeiro de Maio, próximo ao número 2000, no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda.

Durante abordagem, o jovem assumiu ser “olheiro” do tráfico de drogas. Durante a abordagem, ocorreu um diálogo entre traficantes do local, que reclamavam que ninguém havia avisado sobre a presença da viatura policial no local.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, onde após ocorrência permaneceu preso.