Polícia Militar prende suspeito no dia do seu aniversário em Pinheiral

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar, do Serviço Reservado ALA A e do GAT III receberam uma informação na noite de segunda-feira, por volta das 18 horas, sobre um suspeito que tinha acabado de receber uma carga de drogas, em sua residência, na Rua 23, no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral.

Os agentes foram até a residência onde foram recebidos pelo suspeito. Ele assumiu ter recebido as drogas e autorizou a entrada dos agentes. No quarto do suspeito os policiais apreenderam 15 porções de pó (cocaína) e R$197. Também foi apreendido um caderno com anotações do tráfico.

O suspeito foi encaminhado junto com as drogas e o valor para a 101ª Delegacia de Polícia, de Pinheiral, onde permaneceu preso por tráfico de drogas. Ele estava completando 18 anos quando foi abordado e preso.