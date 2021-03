Secretário se reúne com integrantes do Comtur em Volta Redonda

Titular da Smdet apresentou equipe e ouviu propostas para o desenvolvimento do turismo na cidade

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Sérgio Sodré, se reuniu nesta semana com integrantes do Conselho Municipal de Turismo de Volta Redonda (Comtur-VR). O encontro aconteceu no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado, e serviu para mostrar a posição da prefeitura em relação aos projetos de turismo na cidade e na região.

Durante o encontro, foi apresentada aos membros do Comtur, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e as propostas para o turismo.

“É importante criar elementos para atração de demanda, complementando a experiência dos turistas de negócios com um aporte na oferta de lazer”, afirmou Sodré.

O secretário também ressaltou a importância de se fortalecer o comércio local, tendo o turismo como indutor de desenvolvimento. Segundo Sodré, um turista precisa de toda a estrutura que utiliza em sua cidade de origem, durante sua permanência em um destino, e isso gera uma movimentação positiva na economia local.

“Os turistas movimentam inúmeros setores da economia, desde os mais diretamente ligados, como os serviços de alimentação e transporte, por exemplo, até outros como farmácias, serviços de saúde, vestuário, dentre outros. Acredito fortemente que o turismo é um segmento estratégico para promover a diversificação da economia local”, explicou o secretário.

Os conselheiros também fizeram suas apresentações e trouxeram pautas importantes dos segmentos que representam. A conselheira da cadeira de agências de viagem, Edna Costa, que atua com projetos de valorização da história de Volta Redonda por meio de visitas guiadas, ressaltou a importância de a cidade estar preparada para receber visitantes, requalificando espaços de interesse turístico.

“Foi muito importante o secretário se apresentar aos conselheiros. E como agente de viagens, o inteirei sobre as demandas da cidade para atrair e receber bem os turistas”, citou Edna.

Na reunião, também foi definido com os conselheiros o encaminhamento de um documento indicando possíveis melhorias, a necessidade de desenvolvimento de atividades na cidade, além da elaboração conjunta com a secretaria de um roteiro com os principais locais de interesse turístico da cidade, para divulgação em meios de hospedagem e outros locais. Fotos: Geraldo Gonçalves – Secom PMVR.