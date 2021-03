Barra Mansa prossegue com a testagem em massa no bairro Ano Bom

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realizará nesta quinta-feira (18), mais uma testagem em massa da população. Dessa vez, será realizado na Praça das Nações Unidas, no Ano Bom, de 10h30 às 16h. Para evitar aglomerações, o procedimento será organizado em três filas, uma normal, uma para idosos e outra para fazer o teste.

Qualquer morador de Barra Mansa pode fazer o teste, desde que esteja munido de documentação com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro.

SERVIÇO

Dia: 18/03/2021

Horário: 10h30 às 16h

Local: Praça das Nações Unidas, no Ano Bom