Barra Mansa se destaca entre as cinco melhores cidades do Sul Fluminense em grau de transparência pública

Avaliação foi realizada pela Controladoria Geral da União (CGU)

A Escala Brasil Transparente, realizada pela Controladoria Geral da União (CGU), apontou Barra Mansa como uma das cinco cidades do Sul Fluminense com o melhor desempenho em geração e divulgação de dados públicos. O município alcançou a nota 7,12, um resultado 3,94% maior que a média nacional, que ficou em 6,85.

A avaliação tem como objetivo aprofundar o monitoramento da transparência pública e possibilitar o acompanhamento das ações implementadas por estados e municípios na promoção do acesso à informação. A pesquisa aconteceu entre o período de 1º de abril a 31 de dezembro de 2020 e abordou a transparência passiva e ativa. Entre os aspectos verificados, estão a publicação de informações sobre receitas e despesas, licitações e contratos, estrutura administrativa, servidores públicos, acompanhamento de obras públicas e outras. Dentre os 5.570 municípios brasileiros, 665 cidades manifestaram interesse e reuniram os requisitos necessários para participar da avaliação.

O Controlador Geral do Município, Rodrigo Amorim, falou sobre a importância que o resultado representa para Barra Mansa. “Estamos acima da média em comparação com outros municípios que participaram do mapeamento, o que é motivo de satisfação. Estamos dedicados em atingir a nota máxima concedida pela CGU nas próximas avaliações. O Prefeito Rodrigo Drable e sua gestão estão totalmente comprometidos em fortalecer a transparência pública”.

Ouvidoria

Nesta terça-feira (16) foi comemorado o Dia do Ouvidor e a Controladoria Geral ressalta que a Prefeitura possui a Ouvidoria, ferramenta que viabiliza a transparência e proximidade entre o cidadão e o poder público, cujas manifestações podem ser registradas através do site oficial www.barramansa.rj.gov.br. Foto: Felipe Vieira