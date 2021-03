Jovem é assassinado no Morro do Batista, em Resende

Um homem, identificado como Thiago Roque Pereira, “o Castor”, de 26 anos, foi assassinado, com pelo menos três tiros na cabeça, na tarde desta quarta-feira no bairro na Rua Djalma Gomes Martins, no Morro do Batista, em Resende.

A Polícia Militar esteve no local e constatou que a vítima já estava morta. Um perito da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), da cidade.

Ele chegou a ser detido pela PM no dia 14 de janeiro deste ano, pois havia contra ele um mandado expedido pela Justiça. A polícia não tem pistas do assassino.