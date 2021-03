Marcelo Cabeleireiro busca apoio do Estado para ações de combate às drogas

Parlamentar também voltou a cobrar a reabertura do Restaurante Popular de Barra Mansa

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro esteve, nesta quarta-feira (17), na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos para uma reunião com o subsecretário de Prevenção à Dependência Química, Ernande Abreu, e o chefe de gabinete do secretário Bruno Dauaire, Jorge Farias. Um dos objetivos foi discutir políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e outros temas sociais como a reabertura do Restaurante Popular de Barra Mansa. Representando o Município, também participaram do encontro a vice-prefeita Fátima Lima; o secretário municipal de Assistência Social, J. Chagas, e o coordenador de Política sobre Drogas, César Tomé.

“Nosso intuito foi estabelecer uma parceria entre o Governo do Estado e o município de Barra Mansa, visando potencializar as ações de política pública sobre drogas. O Estado ofereceu ajuda para capacitação de Centros de Tratamento e apoio para projetos de prevenção na cidade”, ressaltou Marcelo.

Na oportunidade, também foi retomada a conversa para a reabertura do Restaurante Popular de Barra Mansa, que está fechado desde 2016. Logo que assumiu o mandato, o deputado formalizou uma série de pedidos para reativação do restaurante. Equipes técnicas do Estado chegaram a visitar o local para verificar quais seriam as intervenções necessárias, mas com o início da pandemia, o projeto ficou parado. “Essa é uma demanda que venho cobrando junto ao J. Chagas, desde o início, e não vou desistir. Continuamos trabalhando firme e com apoio do nosso governador Cláudio Castro, acredito que conseguiremos novos investimentos para atender não só Barra Mansa como outras cidades do Médio Paraíba”, concluiu Marcelo.