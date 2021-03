Prefeitura de Volta Redonda realiza operação tapa-buraco

Serviço foi realizado no Núcleo Santa Bárbara, no bairro Roma

Uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) realizou na segunda-feira, dia 15, o serviço de recuperação asfáltica na via de acesso ao Núcleo Santa Bárbara, no bairro Roma. Durante o trabalho, foi utilizada massa asfáltica quente, cuja durabilidade é maior. O material é considerado ideal para vias que apresentam grande fluxo de veículos ou que precisam de reparos mais consistentes.

De acordo com a secretaria Municipal de Infraestrutura, toda a cidade vem recebendo manutenção para melhorias na qualidade das vias públicas. No entanto, a grande demanda encontrada e os recursos financeiros ainda escassos impedem que o atendimento seja mais amplo ou veloz.

Enquanto isso, outras equipes estão trabalhando ainda na limpeza da cidade, com foco na prevenção de alagamentos e na retirada de entulhos. Da mesma forma, os serviços de capina e roçada são feitos diariamente.

A equipe da SMI vem atuando ainda na limpeza de córregos, na desobstrução de galerias, construção de bocas-de-lobo, bueiros e recuperação do sistema de escoamento de águas pluviais. A ação já foi realizada no Córrego Cafuá, na altura do Jardim Tiradentes, e no Córrego Brandão – próximo à entrada do Zoológico Municipal, na Vila Santa Cecília. No último final de semana um mutirão de limpeza foi realizado nos bueiros e canteiros da Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade.

De acordo com a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, a secretaria montou uma escala de trabalho para que todos os bairros sejam beneficiados de acordo com a urgência do serviço. “Nossas equipes não param. Estamos aproveitando esse período que antecede as chuvas fortes para limpar toda a cidade, pois quando chove é preciso interromper algumas manutenções para focar em outras ”, disse Poliana.