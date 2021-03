Projeto de Lei do Deputado Federal Delegado Antonio Furtado ganha apoio da ministra Damares Alves

A medida vai facilitar o trabalho de encontrar crianças e adolescentes desaparecidos com envio de alertas pelas operadoras de telefonia assim que um caso for registrado

Encontrar parentes desaparecidos virou o drama de muitas famílias brasileiras. Quando se trata de crianças e adolescentes a preocupação e a necessidade de agilidade ficam ainda maiores. Foi pensando nesse alto índice registrado no Brasil que o deputado federal Delegado Antonio Furtado se reuniu, virtualmente, com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, para explicar as motivações e funcionamento do Projeto de Lei 611/2021, protocolado na semana passada.

– Essa será uma Lei muito positiva e que pode trazer solução para o drama de famílias que sofrem muito com o desaparecimento de crianças e adolescentes. Só quem passa por uma situação dessas, ou trabalha diretamente com essas famílias, como é o caso dos policiais, sabem o tamanho da dor de ter um parente desaparecido. Nossas assessorias técnicas já estão trocando informações para viabilizar a implantação dessa Lei. Vamos entrar com um pedido de urgência na Câmara para que o projeto seja pautado e analisado com rapidez no plenário – afirmou o deputado.

Estudos realizados pelo Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público (Plid) apontam que as primeiras 48 horas são consideradas fundamentais para encontrar a criança ou o adolescente desaparecido. Após esse período, as chances de a criança nunca ser encontrada sobem para 70%. Por isso a importância do projeto de Lei 611/2021. Com a aprovação, as empresas de telefonia móvel terão a obrigatoriedade de emitir alerta a todos os seus usuários sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil, assim que o caso for registrado na delegacia. Uma proposta semelhante foi apresentada na Alerj pelo deputado estadual Alexandre Knoploch e sancionada pelo governador Cláudio Castro.

– No Brasil, por hora, desaparecem 8 pessoas. Metade são crianças e adolescentes. Isso soma, cerca de, 50 mil desaparecidos por ano. Um projeto de Lei semelhante já se tornou Lei no Rio de Janeiro e agora temos a possibilidade de fazer com que seja uma Lei Federal – explicou o deputado.

Nos Estados Unidos, França, Irlanda, Países Baixos, Reino Unido e Malásia possuem sistemas de alertas para casos de desaparecimento bem parecidos com a proposta apresentada pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado. Nesses países, a abrangência da Lei é ainda maior. O alerta é enviado pelas estações de rádio, televisão, e-mail, sinais eletrônicos de trânsito, outdoors eletrônicos e mensagens de texto por wireless.

– Essa é uma iniciativa extraordinária! Estou aqui celebrando com seu projeto de lei. Nosso objetivo aqui é deixar um grande legado, esse projeto será um deles. No que depender de mim, vou nos gabinetes lutar para que seu projeto seja aprovado imediatamente. Nossas equipes técnicas já estão alinhadas para começar a trabalhar na viabilidade e aprovação – finalizou a ministra Damares Alves. Suély Zonta -Assessoria de Imprensa