Secretaria Municipal de Cultura abre inscrições para mutirão ‘Arte Urbana pela Vida’

Muro do Estacionamento da Cúria será grafitado por artistas voluntários, em parceria inédita com a Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Cultura, abriu inscrições nesta quarta-feira, dia 17, para o projeto “Arte Urbana pela Vida”, numa parceria inédita com a Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, para promover medidas de prevenção à Covid-19. A secretaria irá promover no dia 27 de março, dia nacional do Graffiti, um grande mutirão pela vida. Para isso, artistas que atuam nessa área vão grafitar o muro do estacionamento da Cúria, na Vila Santa Cecília.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, os artistas que se inscreverem voluntariamente para participar do projeto doarão o seu talento para conscientização quanto à prevenção da Covid-19.

“Todas as artes que serão realizadas no mutirão deverão estar alinhadas com a proposta de transmitir mensagens de agradecimento aos profissionais de saúde; prevenção quanto ao uso de máscaras; higienização das mãos; distanciamento social; uso de palavras positivas como: vida, empatia, fé, saúde e amor. Só poderão participar desta ação artistas que atuam na área do graffiti, na cidade de Volta Redonda”, disse o secretário.

As inscrições poderão ser feitas, através do Whatssapp: (24) 99932-0372, até às 18h, do dia 24 de março (quarta-feira). No ato da inscrição, além das informações pessoais, o artista deverá apresentar a ideia da arte que irá pintar de forma escrita de no máximo cinco linhas. Não precisa enviar layout.

Segundo Anderson, a ação promove a democratização e acesso à arte em acordo com o Plano Municipal de Cultura e a inscrição serve para manter a isonomia e transparência. “Os espaços de cada artista serão calculados através da ideia que ele deverá apresentar na inscrição, dessa forma iremos efetivar a divisão dos espaços no muro por artista e haverá tinta látex para pintura do fundo do muro”, acrescentou o secretário Anderson de Souza.