Voltaço vence Castanhal-PA por 3 a 0 e avança na Copa do Brasil

O Volta Redonda estreou bem na Copa do Brasil ao golear o Castanhal (PA) por 3 x 0, na tarde desta quarta-feira, no Estádio Maximino Porpino Filho (Estádio Modelão), em Castanhal, no Pará.

Com a vitória, o Voltaço eliminou a equipe paraense e se classificou para a próxima fase onde vai enfrentar o Juazeirense (BA). Alef Manga marcou dois gols e Regis fechou o marcador no segundo tempo.

Pelo Campeonato Estadual (Carioca), o Voltaço enfrenta o Macaé, no sábado, dia 20, às 16 horas, no Estádio Raulino de Oliveira.

Copa do Brasil – 1° fase

Castanhal-PA 0x3 Volta Redonda

Estádio Modelão

Volta Redonda: Andrey Ventura; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. (Wallisson) e Luciano Naninho (Marcos Vinícius); MV (Caio Vitor), Alef Manga (Régis) e João Carlos (João Vitor). Técnico: Neto Colucci.

Gols: Alef Manga (2) e Régis.

Cartões amarelos: Bruno Barra, Alef Manga e Oliveira.