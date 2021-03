Bairros atendidos foram Santa Rosa, Ano Bom e São Luis

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) vem realizando serviços de manutenção em redes pluviais e recomposição asfáltica em diversos pontos da cidade. Nesta quarta-feira (18), as equipes estão atuando nos bairros Santa Rosa, Ano Bom e São Luiz.

A manutenção da rede pluvial está acontecendo na Rua da Imprensa, via que liga o bairro Ano Bom ao Santa Rosa. O serviço será feito por conta do desgaste causado pelo tempo e conta com o reparo em três tubulões de ferro e uma caixa de alvenaria. Já a Rua Léo M. Dias, no São Luiz, está passando por recomposição asfáltica em um trecho da via.

De acordo com o coordenador de Água e Esgoto, Reinaldo Marques, a manutenção realizada na Rua da Imprensa ajudará nos períodos de chuva. “Essa obra vai evitar o alagamento na via, como também permitirá que a capacidade de água pluvial seja aumentada”, ressaltou. Fotos: Divulgação