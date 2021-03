Barra Mansa recebe nova remessa com 4.170 doses da vacina Coronavac

Na manhã desta quinta-feira (18), um helicóptero do Governo do Estado trazendo 4.170 doses da vacina Coronavac chegou à cidade de Barra Mansa. Desta totalidade, 2.330 serão destinadas para a primeira dose de novos grupos de vacinação, enquanto 1.840 serão reservadas para a segunda dose.A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado, lembrou que a vacinação no município segue sem filas e muito organizada. “Estamos realizando vacinações em sistema drive-thru e também no CEM (Centro de Especialidades Médicas), tudo de maneira protocolar. É importante frisar que os idosos devem ser vacinados em drive-thru prioritariamente.”Revelou, acrescentando que nesta sexta-feira, 19, acontecerá vacinação em drive-thru no Parque da Cidade, no Centro, de 8h às 16h, para idosos de 77 anos (primeira dose) e de 84 anos (segunda dose), sendo dividido o horário de 8h a 12h para os nascidos de janeiro a junho e de 12h às 16h aos nascidos de julho a dezembro.

Testagem em massa é realizada no Ano Bom

Também na manhã desta quinta, mais uma testagem em massa para detecção do coronavírus aconteceu no município. A ação foi realizada na Praça das Nações Unidas, no Ano Bom, das 10h30 às 16h, seguindo todas as orientações de distanciamento social e contemplou centenas de pessoas.

Fotos: Paulo Dimas/Chico de Assis